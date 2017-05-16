Украинка пыталась продать новорожденную дочку за 7 тысяч долларов

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Киев, 16 мая. В Запорожье 24-летняя женщина пыталась продать новорожденную дочь за 7 тыс. долларов, сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По словам Геращенко, полиция задержала женщину и ее 23-летнего мужа во время получения денег в обмен на продажу собственной дочери, появившейся на свет 11 мая.

О предстоящей «сделке» в полицию сообщил мужчина, которого семья нашла в качестве потенциального покупателя. Задержанным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми.

Как уточнил Геращенко, в настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. Сейчас она находится в родильном отделении одной из больниц Запорожья.