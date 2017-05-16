Курды и представители США обсудили военную кампанию против ИГИЛ

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Эрбиль, 16 мая. Президент Иракского Курдистана встретился с представителем США и обсудил совместные действия против «Исламского государства»*.

Курдская и американская сторона обсудили ход военной операции в Мосуле и обменялись мнениями о тех проблемах, которые могут появиться после освобождения города от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Представитель США подчеркнул, что силы международной коалиции продолжат поддерживать курдское ополчение, отметив важность Курдистана для Вашингтона. Также стороны обсудили политическую ситуацию в Сирии и планы по борьбе с игиловцами в САР.

* Организация запрещена на территории РФ.