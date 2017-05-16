Forbes впервые назвал самых успешных режиссеров России

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Москва, 16 мая. Российский журнал Forbes составил рейтинг самых успешных режиссеров. Рейтинг составлялся на основе положительной разницы между бюджетом фильма и его кассовыми сборами. В отборе участвовали картины, снятые после 2000 года.

Лидером рейтинга стал Тимур Бекмамбетов («Ночной дозор», «Особо опасен»). Его фильмы принесли более 400 миллионов долларов. Самой успешной картиной Бекмамбетова стал боевик «Особо опасен» с Морганом Фриманом, Джеймсом Макэвоем и Анджелиной Джоли.

На втором месте оказался режиссер Леван Габриадзе. Его фильмы принесли 79,3 миллиона долларов, большую часть из которых собрал хоррор «Убрать из друзей».

Третье место в рейтинге Forbes занял Федор Бондарчук с кассовыми сборами в 70 миллионов долларов. Самым кассовым фильмом режиссера стал «Сталинград», который принес Бондарчуку 69 миллионов долларов. В рейтинг также попали Николая Лебедев, Жора Крыжовников, Дмитрий Дьяченко.