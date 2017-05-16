«Джебхат ан-Нусра» возвела оборонительные сооружения в Кабуне: ФАН публикует видео

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Сирия, Дамаск, 16 мая. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) оставили после себя оборонительные сооружения из подручных средств в Кабуне (пригород Дамаска).

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлена центральная улица Кабуна Аль-Хафеза. На видео можно увидеть оборонительные сооружения, которые были возведены боевиками «Джебхат ан-Нусра» во время ожесточенных боестолкновений с Сирийской арабской армией (САА). Примечательно, что сооружения возведены с помощью подручных средств, были вырыты рвы, использовались водохранилища жилых домов. Боевики активно использовали для оборонительных построек разрушенные здания.

Напомним, в субботу, 13 мая, подразделения САА в ходе ожесточенных боестолкновений с незаконными вооруженными формированиями освободили пригород Кабун. В понедельник, 15 мая, из населенного пункта была выведена последняя партия террористов.