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Москва, 16 мая. Глава МИД Польши сообщил, что его коллеги из стран ЕС высказались за продолжение антироссийских санкций. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что это решение для России станет поводом начать более плотное экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии.

Онищенко выразил уверенность в том, что страны ЕС этим решением показали «готовность служить верно своему заокеанскому хозяину».

В том, что санкции действительно будут продолжены, политик не сомневается.

«Если совет министров иностранных дел так решил, то следующий этап — это уже решение государств. А поскольку все решения в этом составе принимаются консенсусно, то давление точно будет продолжено», — сообщил он в интервью Nation News.

России может начать более плотно сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии, тем более что именно на этот регион смещается тренд в мировой экономике.