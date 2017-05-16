Основатель Alibaba стал самым богатым человеком в Китае

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Пекин, 16 мая. Основатель компании Alibaba Group Джек Ма возглавил список богатейших людей Китая, который представил журнал Forbes.

Ма сместил с лидирующей позиции главу девелоперской компании Wanda Group Вана Цзяньлинь. Нынешнее состояние основателя Alibaba достигает 30,9 миллиарда долларов, передает газета «Известия». Отмечается, что увеличить доходы Ма помог рост стоимости акций его компании, которые поднялись в цене на треть.

Ранее Forbes, который составляет список самых богатых звезд хип-хопа ежегодно с 2011 года, назвал самых богатых рэп-исполнителей текущего года. Рейтинг возглавил американец Шон Комбс.