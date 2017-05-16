Эксперт: Безвиз открывает поток гепатитной крови из Украины в Европу

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Киев, 16 мая. Президент фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями Украины Валентина Маркевич резко назвала аферой года проект реформы, которую лоббирует исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) из Киева.

«Открытие границ предполагает резкий отток врачей из страны. Наших врачей ждут там, там готовы платить гонорары за то, что наши врачи туда приедут, будут оперировать, работать. Конечно, будет отток врачей из страны.

Но открытие границ подразумевает еще и безопасность для Европы. Европа очень переживает за стратегические моменты – это безопасность крови. А какую кровь мы ввезем в Европу? Гепатитную! Мы же понимаем, что на Украине очень много людей с гепатитом «С», который официально не лечится, мы даже не говорим о том, что эти люди больны. Мы идем в Европу, но чтобы мы могли войти в Европу, нам нужно привести в соответствие все медицинские нормативы. Я призываю всех очень серьезно отнестись к тому, что делает сейчас министерство здравоохранения Украины – это афера года», - рассказала Валентина Маркевич.

Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила нововведения в программу борьбы с раком (который вызывается в том числе гепатитом «С»). Министр отказывает в господдержке центрам по борьбе с онкологией и предлагает сосредоточить силы на профилактике. Это предложение шокировало профессиональное сообщество.

«Какая профилактика, каким образом вы будете профилактировать детскую онкологию. Дети ж не курят, не пьют, жиры не употребляют. Люди без роду без племени сегодня появились на Украине и хотят нами вот так вот щёлкать и руководить», - заявила кандидат медицинских наук Валентина Маркевич, намекая на отсутствие у гражданки США Ульяны Супрун медицинского образования.

Ранее главный инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская сообщила, что уровень инфицирования вирусом гепатита «С» на Украине особенно высок в больших городах. В различных группах населения он варьируется в диапазоне от 5% в обычной популяции граждан до 70% у пациентов наркологических диспансеров. По мнению же иностранных эпидемиологов, средний уровень инфицированности вирусом HCV на Украине превышает 15%, а удельный вес больных составляет 10%, т.е. гепатитом «С» болен каждый десятый украинец.