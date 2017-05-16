Вице-президент «Лукойла» назвал Дзюбу лучшим нападающим России

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Москва, 16 мая. Вице-президент «Лукойла» и владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал игрока «Зенита» и бывшего нападающего красно-белых Артема Дзюбу лучшим нападающим России.

В интервью RT Федун не исключил возвращение Дзюбы обратно в «Спартак».

«По-прежнему считаю Артёма лучшим российским нападающим», — добавил он. Федун не согласился с тем, что «Спартак» некрасиво расстался с Артемом Джюбой и Романом Широковым.

По словам вице-президента «Лукойла», Широков получил все деньги, которые ему полагались. В «Спартаке» благодарны спортсмену за внесенный вклад. Артема не поддержала команда и болельщики, потому что он решил перейти в состав принципиального соперника «Спартака», объяснил Федун.