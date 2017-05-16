Скандал вокруг Трампа и ИГ: Клинцевич объяснил, какие грязные секреты беспокоят США

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Очередной громкий скандал, связанный с президентом США Дональдом Трампом: американские СМИ обвинили хозяина Белого дома в том, что тот якобы выболтал главе МИД РФ Сергею Лаврову какие-то сверхважные секреты, касающиеся запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*). И хотя Белый дом назвал эти обвинения ложью, скандал ширится. Сенатор Франц Клинцевич объясняет, почему американские спецслужбы так перепугались за сохранность своих секретов.

Ранее сообщалось, что с обвинениями против Трампа выступила газета Washington Post, ссылаясь при этом, как обычно, на анонимные источники. Эти источники заявили, что переданная Трампом Лаврову информация была настолько секретной, что они даже не могут сказать, в чем именно она заключалась.

При этом, хотя не только традиционные противники Трампа — демократы, но и некоторые однопартийцы усердно поливают американского президента грязью, даже известный ястреб-республиканец сенатор Джон Маккейн считает, что глава США имел право на раскрытие подобной информации.

«Мы, конечно, не хотим, чтобы президент давал утечки секретной информации, но у президента есть на это право», — заметил Маккейн.

Очередной скандал в американском «благородном семействе» Федеральному агентству новостей прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Напомню, на переговорах с Лавровым вместе с Трампом присутствовал его советник по национальной безопасности, который уже однозначно сказал, что ни способы сбора информации против ИГИЛ, ни методы названы не были. Шел общий разговор, и никаких секретов не выдавалось, — отметил сенатор Клинцевич. — Думаю, мы видим продолжающуюся кампанию по дальнейшей дискредитации Трампа, и это проблема напрямую связана с работой американских спецслужб. И проблема эта очень серьезная. Она связана с концепцией развития американских спецслужб и со стоящими перед ними задачами. Напомню, предыдущая администрация (Барака Обамы), как говорится, наделала делов по всему миру. И секретом полишинеля является то, что на самом деле давно ни для кого не секрет — «Исламское государство» является производным работы американских спецслужб. И по большому счету тут им можно даже сделать комплимент: ИГИЛ — это очень серьезное изобретение, через которое зарабатываются огромные деньги и военно-промышленным комплексом США, и обслуживающими его американскими спецслужбами».

По словам сенатора, эта практика не нова, Соединенные Штаты использовали ее на протяжении всей своей истории, наживаясь и жирея на войнах и конфликтах.

«А на этот раз все уже просто доведено до абсурда, — отметил Клинцевич. — Зная импульсивность Трампа, его открытость в поведении, спецслужбы очень сильно испугались, что через него просочится информация о большом присутствии американских спецслужб внутри бандформирований, в том числе внутри ИГИЛ. Страшно говорить, но мы уже привыкли к нечеловеческим американским проектам, к этим фабрикам смерти, которые культивируются Соединенными Штатами Америки по всему миру. И круги, которые за это ответственны, в первую очередь спецслужбы, конечно, очень боятся, что Трамп проговорится и скажет: да, мы там присутствуем, и там мы виноваты. Они боятся, что Трамп предложит России — давайте объединим усилия против терроризма. Потому что американскому политическому истеблишменту и обслуживающим их американским спецслужбам абсолютно не нужно, чтобы закончилась война в Сирии. У них совсем другие задачи. И, конечно, им не нужно, чтобы было уничтожено «Исламское государство».

Франц Клинцевич считает, что если бы Соединенные Штаты объединили усилия с Россией, можно было бы в кратчайшие сроки эффективно уничтожить «Исламское государство». Но США на это никогда не пойдут, отметил сенатор, поскольку у американского истеблишмента, напрямую зависящего от военно-промышленного комплекса, абсолютно другие задачи.

«Если нам крайне важно победить международный терроризм, то для США крайне важно этот международный терроризм сохранить, как «эффективный» инструмент, и спускать его с поводка как цепного пса, чтобы рвать страны и народы, которые не вписываются в их стратегию, в их концепцию развития», — отметил сенатор Клинцевич.

По словам первого зампреда главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, на сегодня в мире только Россия и ее руководство своей четкой продуманной политикой и бескомпромиссной борьбой с международным терроризмом мешает осуществляться человеконенавистнической насильственной стяжательной стратегии, которую демонстрируют Соединенные Штаты.

Полностью беседу с Францем Клинцевичем читайте в ближайшее время на сайте Федерального агентства новостей.

* Организация запрещена на территории РФ.