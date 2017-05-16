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Политика
Маккейн: Президент США Трамп имеет право делиться секретной информацией

Маккейн: Президент США Трамп имеет право делиться секретной информацией

10:53  16 Мая 2017
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Маккейн: Президент США Трамп имеет право делиться секретной информацией

Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп имеет право делиться секретной информацией, так как он главнокомандующий вооруженными силами страны, заявили председатель комитета Сената Конгресса США по делам ВС Джон Маккейн и республиканец Линдси Грэм.

Маккейн и Грэм выступили с совместным заявлением относительно полномочий Трампа.

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы президент распространял секретные данные, но президент действительно имеет право делать это, поскольку он — главнокомандующий», — констатировали они.

Маккейн: Президент США Трамп имеет право делиться секретной информацией

Ранее представители Демократической партии в сенате США обрушились с критикой на президента страны после публикации СМИ о том, что Трамп якобы поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым секретной информацией. 

#трамп #маккейн #грэм
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