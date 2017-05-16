Маккейн: Президент США Трамп имеет право делиться секретной информацией

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Вашингтон, 16 мая. Президент США Дональд Трамп имеет право делиться секретной информацией, так как он главнокомандующий вооруженными силами страны, заявили председатель комитета Сената Конгресса США по делам ВС Джон Маккейн и республиканец Линдси Грэм.

Маккейн и Грэм выступили с совместным заявлением относительно полномочий Трампа.

«Мы, безусловно, не хотим, чтобы президент распространял секретные данные, но президент действительно имеет право делать это, поскольку он — главнокомандующий», — констатировали они.

Ранее представители Демократической партии в сенате США обрушились с критикой на президента страны после публикации СМИ о том, что Трамп якобы поделился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым секретной информацией.