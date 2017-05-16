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Сирия: западные санкции парализовали развитие медицины в стране

Сирия: западные санкции парализовали развитие медицины в стране

11:01  16 Мая 2017
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Сирия: западные санкции парализовали развитие медицины в стране

Алеппо, 16 мая. Правительство Сирии надеется на помощь России в возрождении медицины в САР.

До начала боевых действий в Сирии местные фармацевтические компании производили порядка 95 процентов всех необходимых лекарств, некоторые даже шли на экспорт. Сейчас большинство заводов оказались на подконтрольной террористам территории. Из-за дефицита лекарств страдает мирное население, не хватает самых необходимых препаратов.

Западные санкции стали причиной того, что медицинское и фармакологическое оборудование простаивает из-за нехватки деталей. Производство многих лекарств невозможно, так как запрещен ввоз импортных ингредиентов. Сирийские власти надеются, что Россия окажет помощь в поставках приборов и препаратов.

Сирия: западные санкции парализовали развитие медицины в стране

Алексей Громов
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