Янукович намерен лично допросить Порошенко, Яценюка и Турчинова по делу о госперевороте

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Москва, 16 мая. Бывший украинский президент Виктор Янукович надеется лично задать вопросы президенту Украины Петру Порошенко, бывшему премьеру страны Арсению Яценюку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову во время видеоконференции с киевским судом в рамках дела о государственной измене. Такая информация приводится в заявлении экс-главы Украины.

«Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота», — говорится в документе.

Как отметил Янукович, он подготовил вопросы для вышеперечисленных лиц.

Экс-президент также напомнил, что выступает за открытое расследование госпереворота, произошедшего в 2014 году. По его словам, «киевская власть» чувствует свою полную безнаказанность за кровавые события того времени, передает РИА Новости.

Напомним, ранее действующий глава Украины Петр Порошенко подчеркнул, что судебный процесс по делу Януковича, который обвиняется в государственной измене, должен быть прозрачным.