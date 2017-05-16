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Спорт
Кержаков окончательно потерял надежду на возвращение 330 миллионов рублей

Кержаков окончательно потерял надежду на возвращение 330 миллионов рублей

10:40  16 Мая 2017
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Кержаков окончательно потерял надежду на возвращение 330 миллионов рублей

Санкт-Петербург, 16 мая. Нападающий «Зенита» Александр Кержаков окончательно потерял надежду на возвращение 330 миллионов рублей.

Как стало известно от адвоката футболиста, нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области не стоит ни копейки. Несмотря на то, что в строительство объекта были вложены миллионы долларов, консервация завода при его аресте была проведена неправильно и фактически все, что было построено, сейчас пришло в полную негодность. Поэтому продать данное имущество невозможно. 

Напомним, в 2011-2012 году Александр Кержаков передал воронежскому бизнесмену Михаилу Сурину 330 миллионов для строительства нефтеперерабатывающего завода. Кержаков более года ждал, когда будут реализовываться планы, но, так и не дождавшись, обратился в правоохранительные органы. В результате проведения расследования выяснилось Михаил Сурин был осужден на четыре года колонии, но с учетом того, что часть срока он провел в СИЗО, оставалось чуть более двух лет.

Однако в марте этого года оставшиеся 13 месяцев заключения Сурину заменили на исправительные работы.

#зенит #кержаков
Алексей Громов
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