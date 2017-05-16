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Технологии
«Яндекс» начал тестировать собственный сервис каршеринга

«Яндекс» начал тестировать собственный сервис каршеринга

10:37  16 Мая 2017
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«Яндекс» начал тестировать собственный сервис каршеринга

Москва, 16 мая. Гео-сервисы «Яндекса» начали тестировать сервис по поиску и выбору ближайших автомобилей для краткосрочной аренды.

В настоящее время приложение «Яндекс.Каршеринг» действует в тестовом режиме на платформе iOS. Первыми партнерами стали «Делимобиль» и Anytime. 

Согласно описанию проекта, приложение «собирает и показывает автомобили нескольких сервисов поминутной аренды», чтобы можно было найти машину как можно ближе.

В настоящее время для поиска автомобилей используется технология пешеходной маршрутизации «Яндекс.Карт».

Приложение дает возможность ограничить поиск несколькими факторами. К примеру, выбрать автомобили определенной марки или варианты по заполненности бака.

«Яндекс» начал тестировать собственный сервис каршеринга

#интернет #яндекс #каршеринг
Олеся Волкова
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