Ростехнадзор выявил более 250 замечаний по «Санкт-Петербург арене»

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Санкт-Петербург, 16 мая. В результате проверки уже готового стадиона «Санкт-Петербург арена» Ростехнадзором было выявлено 256 замечаний.

Как стало известно ФАН, несмотря на то, что комиссия ФИФА приняла стадион на Крестовском острове, Ростехнадзор нашел недочеты и не примет арену, пока все замечания не будут устранены.

В свою очередь, источник в Ростехнадзоре заявил, что большинство из них касается оформления документов и не займет много времени на устранение. Правда, есть еще жалобы от граждан, которые успели посетить новый стадион — в основном, на отсутствие подогрева и протечку крыши. При этом по заверениям Смольного, соответствующие недостатки были ликвидированы.