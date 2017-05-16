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Политика
Украина расширила список санкций против россиян

Украина расширила список санкций против россиян

10:58  16 Мая 2017
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Порошенко

Киев, 16 мая. Украинский глава Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля о применении санкций в отношении ряда физических и юридических лиц. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента.

Сообщается, что следить за выполнением данного указа будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

Указ действителен с сегодняшнего дня, 16 мая.

Стоит отметить, что в общей сложности в данном списке 1228 физических, а также 468 юридических лиц. 

#санкции #украина #порошенко
Дана Балан
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