Уставший грабитель в ХМАО случайно сжег больше миллиона рублей

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Нягань, 16 мая. Житель города Нягань в Югре сжег более 1 млн рублей при попытке вскрыть банкомат. Преступление было совершено в городской поликлинике, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

Злоумышленник проник в здание через окно и пытался использовать газорежущее оборудование, чтобы достать деньги из банкомата, который загорелся. Грабитель запаниковал, когда стал задыхаться от дыма, и покинул место преступления, бросив оборудование. В результате в огне сгорели 1 млн 14 тысяч рублей, сообщает Ридус.

Личность мужчины была установлена, неудавшегося грабителя задержали. На допросе он рассказал, что на преступление его толкнули финансовые трудности. По статье «Покушение на совершение кражи» было возбуждено уголовное дело.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, пишет «Утро.ru».