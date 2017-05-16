Житель Смоленской области убил собутыльника и продолжил с ним выпивать

В закладки

Скопировать

Смоленск, 16 мая. Кровавой расправой закончилось совместное застолье в Смоленской области. Забив собутыльника, мужчина продолжил выпивать в присутствии трупа. Уголовное дело против него возбуждено по статье «Убийство», в настоящее время подозреваемый задержан.

По данным следствия, 30-летний подозреваемый устроил у себя дома застолье с сожительницей и товарищем. В ходе трапезы между мужчинами возник словесный конфликт из-за ревности, потому что хозяину квартиры показалось, что гость ухаживает за его женщиной. Вскоре товарищ лег спать, а хозяин решил его убить.