Житель Смоленской области убил собутыльника и продолжил с ним выпивать
Смоленск, 16 мая. Кровавой расправой закончилось совместное застолье в Смоленской области. Забив собутыльника, мужчина продолжил выпивать в присутствии трупа. Уголовное дело против него возбуждено по статье «Убийство», в настоящее время подозреваемый задержан.
По данным следствия, 30-летний подозреваемый устроил у себя дома застолье с сожительницей и товарищем. В ходе трапезы между мужчинами возник словесный конфликт из-за ревности, потому что хозяину квартиры показалось, что гость ухаживает за его женщиной. Вскоре товарищ лег спать, а хозяин решил его убить.
«Когда гость лег спать, мужчина взял топор и нанес ему около трех ударов по голове. Тело потерпевшего на следующий день обнаружил очередной гость, который зашел к подозреваемому выпить. Ни злоумышленника, ни его подругу наличие убитого мужчины в квартире не смущало, и они спокойно продолжали застолье», — сообщили в СУ СК Смоленской области.