Ирак: Мосул будет освобожден от ИГ к концу мая

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Мосул, 16 мая. Главный оплот «Исламского государства»* в Ираке будет зачищен от боевиков к 27 мая, сообщают военные источники.

В командовании правительственных войск Ирака подчеркивают, что на данный момент «Халифат» контролирует не более 10 процентов второго по величине города страны. Сейчас самые ожесточенные столкновения с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) происходят в четырех районах Мосула.

Кварталы расположены на берегу реки Тигр, они практически со всех сторон окружены правительственными силами. Ранее сообщалось, что Мосул был захвачен террористами летом 2014 года, после чего стал основным оплотом игиловцев в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.