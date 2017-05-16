Ода военному равноправию: памятник лучшим саперам – девушкам и собакам – открыли в Питере. ФАН-ТВ

В закладки

Скопировать

В парке «Сосновка» отрыли памятник военным дрессировщикам и их верным четвероногим напарникам. Эта часть истории Великой Отечественной войны долгие годы оставалась в тени: в то время, когда Ленинград был окружен блокадным кольцом, здесь (тогда – в поселке Сосновка) существовал специальный полигон для дрессировки собак. 200 породистых овчарок прошли на нем обучение, а после отправились туда, где земля была усыпана минами и снарядами. Эти специалисты участвовали в прорыве блокадного кольца, прокладывали безопасный путь артиллерии и пехоте. Но, что особо примечательно, называли таких саперов «девичий батальон», ведь дрессировщиками были преимущественно представительницы прекрасного пола. Они же вместе с собаками выполняли сложнейшие задания. Потому и в образе памятника нашла свое воплощение хрупкая девушка в военной форме. В одной руке она держит саперный щуп, другой держит за загривок собаку, которая преданно заглядывает хозяйке в глаза. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

В честь открытия мемориала был проведен торжественный митинг. Нужно отметить, что памятник, открытый теперь – вскоре после 9 Мая, создавался на «общественные» деньги, которые пожертвовали неравнодушные горожане. Потому гостей на церемонии оказалось немало: ее посетили идейные авторы проекта, исполнители, активисты, простые горожане (к слову, в их рядах было много собаководов), представители волонтерского движения, благотворительных фондов и правительства Петербурга.

– Сегодня мы с вами присутствуем при уникальном событии, – обратилась к собравшимся вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина. – Мы восстанавливаем историческую и человеческую справедливость. 75 лет назад в годы тяжелой блокады, в годы Великой Отечественной войны приступили к исполнению своего священного долга необыкновенные люди – бойцы 34-го отдельного инженерно-саперного батальона Ленинградского фронта. Наравне с военнослужащими выполняли свои служебные обязанности девушки-дрессировщицы.

Докопаться до истины, а точнее, до исторических фактов, связанных с деятельностью этого батальона, решила Елена Типикина – публицист, историк. Корреспондентам ФАН-ТВ она рассказала о мотивах, побудивших ее провести расследование:

– Для меня это было принципиально важно! Потому что я член клуба ДОСААФ с 1983 года. Я журналист-историк и публицист-историк, пишу довольно много, в этом легко убедиться: если поискать мои статьи в Интернете, можно многое узнать о военном собаководстве. Так что для меня это дело чести и возврата долга. Это был единственный, наверное, в мире взвод женщин-саперов! Они до 1953-го года освобождали наш город от губительных последствий войны. До 1958-го года работала часть, не была расформирована. Через 10-20-30 лет после войны собаки своими носами вынюхивали и обозначали тысячи смертоносных предметов. На полях Ленинградского фронта 476 тысяч смертоносных снарядов обозначены собачьими носами!

Смотрите также: Памятник великому детскому хирургу Баирову открыли в Питере: он вернулся в свой дом. ФАН-ТВ

Занимался изваянием известный петербургский скульптор Александр Чернощеков. Как признался конструктор корреспондентам ФАН-ТВ, идеей он был воодушевлен настолько, что согласование макета в Комитете по градостроительству и архитектуре прошло как по маслу, что случается довольно редко. Сложности возникли потом:

– Работа на первом этапе – создание композиции и архитектурного проекта – проходила гладко, безо всяких сложностей. Сложности начались, когда мы начали искать деньги. Поэтому проект и затянулся на полтора года. Даже на два! Ведь ровно два года назад модель в натуральную величину была уже готова. И только поиски денег отняли у нас столько времени.

– Расскажите, какую суть вы вложили в эти две фигуры?

– Композиция представляет собой фигуру девушки, которая запечатлена в момент перед выходом на минное поле. Поскольку каждый выход может быть последним, она изображена в состоянии внутреннего напряжения и полной концентрации. А собака ждет команды, она доверяет своему проводнику и ждет, когда можно будет выйти работать.

Добавим, что собаки и сегодня остаются «уникальной технологией» в саперных (и не только) войсках. Более того, им по-прежнему находится работа вокруг нашего города. Об этом корреспонденты ФАН-ТВ пообщались с Данилом Пименовым, командиром существующего сегодня инженерно-саперного взвода, сформировано на базе того самого 34-го батальона.

– Собаки играют большую роль! Они применяются сегодня для работ как по разминированию в Сирии, так и на территории Ленинградской области. Мы, инженеры и саперы, выполняем поиск взрывоопасных предметов со времен Второй мировой войны. Мы работаем как с миноискателями, так и с помощью собак. Собаки осуществляют колоссальный труд, потому что человек может найти определенное количество боеприпасов. А собака, в любом случае, надет больше. По сей день идет сплошное разминирование после Великой Отечественной. И те боеприпасы, которые мы находим, успешно утилизируются. А большую часть находят собаки.

– А технология дрессировки сохранилась?

– Технология дрессировки на современном этапе приумножается, но база, безусловно, сохранилась. Породы собак берутся теперь другие, те, которые лучше приспособлены: сейчас в большинстве своем это лабрадор-ретриверы и, как исключение, азиатские овчарки.

Во время интервью военный держал на поводке как раз лабрадор-ретривера, опытного шестилетнего бойца по кличке Джали. Нужно отметить, что амуниция у современных четвероногих саперов куда серьезнее: современные бронежилеты способны защитить животное от осколочных повреждений. И эта технология тоже разработана в Петербурге. Словом, город на Неве можно с чистой совестью назвать родиной такого вида войск, в котором люди и братья наши меньшие – равноправные напарники. А памятник в «Сосновке» теперь будет напоминать и рассказывать об этом петербуржцам и гостям Северной столицы.

Смотрите также: «Бессмертный полк» в Петербурге: Пусть все знают, что мой дед воевал и умер за этот город! ФАН-ТВ

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.