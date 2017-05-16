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Новороссия
ДНР: жилой дом сгорел под Ясиноватой после обстрела ВСУ

ДНР: жилой дом сгорел под Ясиноватой после обстрела ВСУ

10:23  16 Мая 2017
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ДНР: жилой дом сгорел под Ясиноватой после обстрела ВСУ

Донецк, 16 мая. ВСУ обстреляли поселок Крутая Балка под Ясиноватой. В результате обстрела в одном из жилых домов разгорелся пожар, уничтоживший постройку, сообщили в оперативном командовании ДНР.

По данным командования, в результате обстрела сгорел дом в поселке Крутая Балка на улице Победы, 13.

Ранее во вторник сообщалось, что ВСУ почти 30 раз за сутки нарушили режим тишины при обстрелах территории ДНР. Украинские силовики открывали огонь по 17 населенным пунктам республики.

#днр #всу #донбасс #новороссия
Олеся Волкова
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