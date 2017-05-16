Дамаск встречает беженцев в освобожденном Кабуне: ФАН публикует видео

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Сирия, Дамаск, 16 мая. Мирные жители возвращаются в пригород Дамаска Кабун, который недавно подразделения Сирийской арабской армии (САА) освободили от боевиков так называемой сирийской «умеренной оппозиции».

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлено возвращение беженцев. Они бежали с территорий, которые контролируются «умеренными». Террористы не позволяют мирным жителям возвращаться на подконтрольные правительству территории. Лишь немногие смогли это сделать.

Напомним, накануне квартал Кабун покинула последняя группа «умеренных». Об этом заявил губернатор провинции Дамаск Алаеддин Ибрагим.

В субботу, 13 мая, Кабун полностью перешел под контроль Сирийской арабской армии. Уже в понедельник, 15 мая, к работе приступили сирийские саперы, подготовленные российскими специалистами. В их задачу входит выявление и уничтожение заложенных взрывных устройств.

Отметим, что квартал Кабун до последнего времени являлся одним из главных оплотов незаконных вооруженных формирований. Правительственные силы больше месяца вели в этом районе боестолкновения с боевиками «Джебхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).