Федун: Лавров уже поздравил «Спартак» с чемпионством, «Зенит» и ЦСКА — пока нет

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Москва, 16 мая. Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал о том, кто уже поздравил красно-белых с чемпионством, а также поделился планами относительно летней трансферной кампании.

По словам Федуна, праздновать в стане красно-белых еще никто не устал, к тому же предыдущие 16 лет праздновать было нечего.

«Наверное, подобные эмоции испытывал только в 2005 году, когда мы в последнем туре сыграли вничью с действующим чемпионом «Локомотивом» и завоевали серебро. Поэтому устать пока не успел», — передает слова владельца клуба RT.

Вице-президент «Лукойла» рассказал, что с чемпионством его поздравил глава МИД России Сергей Лавров, а представители «Зенита» и ЦСКА — пока нет, потому что чемпионат еще все-таки не завершился.

Что касается трансферной политики, 61-летний Федун отметил, что в конце этого месяца соберется совет директоров, который утвердит соответствующую кампанию. Однако не стоит рассчитывать на появление в московском клубе мировых звезд, подытожил он.