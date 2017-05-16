Полиция ищет анонима, сообщившего о приезде в РФ террористки из Киргизии
Москва, 16 мая. В московскую полицию поступил анонимный звонок. Некто, представившийся сотрудником уголовного розыска Киргизии, заявил, что в Россию направляется террористка, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах столицы.
Накануне правоохранительные органы Москвы получили сообщение от анонима. Мужчина представился якобы сотрудником уголовного розыска Киргизии.
По его словам, в феврале-марте этого года в Россию выехала гражданка Киргизии Аида М., чтобы совершить теракт. Ранее так называемая террористка проживала в городе Ош.
После звонка телефон, с которого поступил сигнал, был отключен. Полиция ведет поиски звонившего.
Ранее сообщалось, что полиция Рязани ищет рыжеусого педофила, напавшего на ребенка в подъезде.