«Нафтогаз Украины» ненадолго вернул ЕБРР $300 млн, взятых на закупку газа

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Киев, 16 мая. «Нафтогаз Украины» вернул Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 300 млн долларов и намерен вновь воспользоваться кредитной линией, чтобы закупить газ для следующего отопительного сезона. Об этом заявили в пресс-службе украинской компании.

«В течение июля — сентября 2016 года «Нафтогаз» полностью использовал доступные средства по кредиту в размере 300 миллионов долларов. Выплаты процентов и возврат кредита состоялись вовремя», — говорится в сообщении.

На эти деньги Украина закупила у Европы 1,8 млрд кубометров газа по средневзвешенной цене 185 долларов за 1 тыс. кубов. Кредитная линия ЕБРР будет действовать до 2018 года, «Нафтогаз» намерен вновь использовать ее средства для подготовки к новому отопительному сезону.