Сотрудники МЧС сняли с крыши в Салехарде школьницу, угрожавшую суицидом

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Салехард, 16 мая. Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа проводят доследственную проверку по едва не случившемуся суициду несовершеннолетней. 12-летняя школьница уже забралась на крышу, чтобы спрыгнуть, но до трагедии не дошло.

Сегодня в Салехарде на крыше многоэтажного дома была обнаружена девочка, сообщившая, что покончит с собой. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось снять подростка с крыши.

Сейчас с девочкой работают психологи, а следствие устанавливает мотивы опасного желания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.