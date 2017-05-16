Сирия: Минобороны РФ оценило обстановку в зонах деэскалации

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Дамаск, 16 мая. Обстановка в зонах деэскалации в Сирии остается стабильной, за последние сутки было зафиксировано 13 случаев стрельбы, большинство из них были в районах, подконтрольных террористам, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

За сутки российской частью совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов нарушения режима прекращения огня за сутки было зафиксировано девять случаев стрельбы в провинциях: Дамаск (четыре), Латакия (два), Хама (три). Турецкая часть представительства зафиксирована четыре нарушения в провинциях: Идлиб (одно), Хама (три).

Большинство случаев стрельбы происходило на территориях, находящихся под контролем боевиков запрещенных в России террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство»*.

Продолжаются переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в сирийских провинциях Алеппо, Хама, Дамаск, Эль-Кунейтра. В течение суток соглашений о присоединении пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. В данный момент число присоединившихся к процессу перемирия населенных пунктов составляет 1497.

* Организация запрещена на территории РФ.