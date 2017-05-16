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Правозащитники призвали города США стать убежищами для нелегалов

Правозащитники призвали города США стать убежищами для нелегалов

10:30  16 Мая 2017
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Правозащитники призвали города США стать убежищами для нелегалов

Вашингтон, 16 мая. Представители Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) призвали города США получить статус убежища для нелегалов. Как считают участники организации, благодаря данному нововведению удастся противостоять миграционной политике американского лидера Дональда Трампа.

Так, по мнению активистов, американским правоохранителям необходимо обеспечивать безопасность всех жителей штата независимо от их иммиграционного статуса вместо выдворения нелегальных мигрантов из страны.

Соответствующая инициатива была выдвинута в законопроекте «О безопасных условиях жизни». Активисты ACLU поддержали его.

Как считают правозащитники, расово-этническое происхождение человека, национальная принадлежность, отсутствие иммиграционных документов, иммиграционный статус и гражданство никоим образом не должны влиять на то, как с мигрантом обходятся правоохранительные органы, передает RT.

Напомним, ранее губернатор Техаса Грэг Эббот подписал указ, запрещающий создание городов-убежищ на территории штата.

#мигранты #сша
Тимур Румянцев
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