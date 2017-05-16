Турция узнала о планах боевиков ИГ обстрелять корабли ВМФ РФ в Босфоре

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Анкара, 16 мая. Турецкие военные получили информацию о том, что боевики экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) могут напасть на российские корабли Военно-морского флота, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сегодня сообщает портал Haber Turk.

По данным издания, террористы якобы намерены обстрелять российские корабли. Сообщается, что в результате сотрудники правоохранительных органов Турции поставили охрану в тех местах, с которых возможно нападение боевиков. Известно, что «уязвимых мест» порядка 150.

Помимо этого, каждый российский корабль идет в сопровождении полицейских вертолетов.

İstanbul Boğazı'nda Rus gemilerine füzeli saldırı alarmı https://t.co/z2zT8W1Me3 — Habertürk (@Haberturk) May 16, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.