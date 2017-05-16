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Весь мир
Турция узнала о планах боевиков ИГ обстрелять корабли ВМФ РФ в Босфоре

Турция узнала о планах боевиков ИГ обстрелять корабли ВМФ РФ в Босфоре

11:47  16 Мая 2017
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ВМФ РФ

Анкара, 16 мая. Турецкие военные получили информацию о том, что боевики экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) могут напасть на российские корабли Военно-морского флота, которые проходят через пролив Босфор. Об этом сегодня сообщает портал Haber Turk. 

По данным издания, террористы якобы намерены обстрелять российские корабли. Сообщается, что в результате сотрудники правоохранительных органов Турции поставили охрану в тех местах, с которых возможно нападение боевиков. Известно, что «уязвимых мест» порядка 150.

Помимо этого, каждый российский корабль идет в сопровождении полицейских вертолетов. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #турция #игил #вмф рф #босфор
Дана Балан
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