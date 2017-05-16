Ураганный ветер с дождем надвигается на Москву, объявлено предупреждение

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Москва, 16 мая. Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за усиления ветра до 12 метров в секунду, сообщили в московском Метеобюро.

Как подчеркнули представители столичного Метеобюро, сильный ветер в Москве с порывами до 15 метров в секунду и выше будет наблюдаться с девяти утра до девяти вечера. Непогода будет распространена на Москву и Новую Москву.

Кроме того, в столице синоптики обещают целый день дождь. По их словам, погоду в городе определяет атмосферный фронт скандинавского циклона.

В Метеобюро попросили московских водителей не парковать транспорт под деревьями, а пешеходам предлагают сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.

11 мая жительница Читы получила травму из-за сорванного ветром куска крыши.