Ученые назвали глобальные катастрофы будущего, угрожающие человечеству

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Нью-Йорк, 16 мая. YouTube-канал RealLifeLore опубликовал видео о катастрофах, которые могут произойти в мире через миллиарды лет. По мнению авторов ролика, через восемь тысяч лет возникнет проблема с программным обеспечением из-за того, что в датах будут использоваться не четыре, а целых пять цифр.

Еще через 50 тысяч лет наступит новый ледниковый период, исчезнет знаменитый Ниагарский водопад. В течение 500 тысяч лет на Землю может упасть гигантский метеорит, еще через полмиллиона лет произойдет катастрофическое извержение вулкана. В это же время звезда Бетельгейзе должна превратиться в сверхновую, считают создатели видео.

Однако не только землянам придется несладко — через 50 миллионов лет спутник Марса Фобос приземлится на поверхность Красной планеты. В то же время Сатурн полностью лишится всех своих колец. Чрез 400-500 миллионов лет может произойти мощная гамма-вспышка, которая полностью уничтожит озоновый слой на Земле. В результате резко упадет уровень углекислого газа, после чего фотосинтез полностью исчезнет, а с ним и флора нашей планеты. Океаны Земли тоже полностью исчезнут в результате мощного парникового эффекта, передает «Политэксперт».