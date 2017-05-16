Защита чести и достоинства: Дерипаска требует компенсации от Associated Press за клевету

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Иск с обвинением в клевете «содержащейся в прямых или косвенных заявлениях» подал в суд Вашингтона российский предприниматель Олег Дерипаска. Ответчиком по этому делу выступает американское информационное агентство Associated Press. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Российский предприниматель подал в суд на одно из крупнейших в мире СМИ еще 22 марта за материал Джеффа Хорвица и Чада Дея, в котором утверждалось, что Дерипаска якобы имеет отношение «к преступным деяниям и другим правонарушениям».

Упор в статье американских журналистов делается на то, что коммерческие сделки российского бизнесмена в период с 2005 по 2009 год «имели некоторое отношение к предполагаемым преступным деяниям и нарушениям, связанным с кампанией тогдашнего кандидата в президенты Дональда Трампа и президентскими выборами 2016 года в США».

«У Associated Press нет оснований сообщать, что любой договор между Дерипаской и Манафортом предусматривал подрыв демократических движений. Дерипаска не производил никаких выплат Манафорту с целью подорвать демократические движения», — говорится в заявлении, поданном российской стороной.

В своем иске Дерипаска также отмечает, что его адвокаты обращались к Associated Press с требованием опровергнуть опубликованную информацию, однако агентство отказалось.

Сам российский бизнесмен, неоднократно опровергал содержавшиеся в статье американских журналистов обвинения в приписываемой ему причастности к продвижению интересов Москвы. Он назвал этот материал частью антироссийской кампании традиционных американских СМИ.

Так, например, в материале, опубликованном Associated Press, утверждалось, что экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт якобы «тайно работал» на Дерипаску более 10 лет, продвигая интересы руководства России. По заявлению издания, он создал «амбициозную политическую стратегию по подрыву антироссийской оппозиции в бывших советских республиках».

В открытом письме, опубликованном в конце марта американским изданием The Washington Post, Олег Дерипаска отмечал, что клеветническая статья Джеффа Хорвица и Чада Дея «последний пример подрыва репутации» и «является всего лишь симптомом более широкой проблемы».

«Мы, россияне, систематически изображаемся традиционными американскими СМИ и во всех выступлениях американских правительственных чиновников как дикие варвары, воры, агрессоры, как люди, которые презирают свободу и выступают против нее и ее принципов. Эти клише и фальшивая демонизация не способствуют налаживанию конструктивных отношений между нашими странами», — считает бизнесмен.

Он также сообщил о том, что Associated Press было вынуждено признать, что контракт, якобы заключенный Манафортом и Дерипаской, не содержал формулировки о работе принадлежащей бизнесмену корпорации в интересах российского государства.

Российский бизнесмен требует от информационного агентства «справедливую денежную компенсацию». Правда, конкретная сумма им не озвучивается.

Сам Манафорт подтвердил журналистам, что работал на российского бизнесмена, но подчеркнул, что его деятельность была несправедливо представлена как «недопустимая или безнравственная» в рамках «кампании дезинформации». Он также подчеркнул, что его «работа на Дерипаску заключалась не в том, чтобы представлять политические интересы России».

Напомним, что в начале января 2017 года американскими спецслужбами был опубликован доклад в котором утверждалось, что Россия, якобы, оказывала поддержку Дональду Трампу на президентских выборах в США. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что истерика вокруг обвинений нашей страны в кибератаках нагнетается для того, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Ведь в опубликованных данных нет ничего в интересах России. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков называл обвинения в адрес нашей страны «абсолютно голословными». А глава российского МИД Сергей Лавров сообщал, что подобные заявления США безосновательны.

Сам Дональд Трамп также отрицает, что во время предвыборной гонки им руководила «рука Москвы». Все разговоры об этом американский президент назвал «тотальной ложью» и «возней на деньги налогоплательщиков».

Между тем, в ряде американских СМИ развернулась настоящая кампания против президента США, причем информационные кампании против Трампа и против России тесно переплетаются и зачастую сводятся к предвыборной риторике демократов, проигравших выборы в США.

Это уже не первый случай, когда представители нашей страны подают в суд на американские СМИ за клевету.

Так в январе 2015 года бывший глава РЖД Владимир Якунин подал в Пресненский суд Москвы иск о защите чести и достоинства к американской газете The New York Times. Он потребовал от издания опровергнуть утверждения, изложенные в статье «Санкции возродили интерес к поиску тайных богатств Путина» от 27 апреля 2014 года. Тогда американский журналист, ссылаясь на свои не раскрываемые источники, утверждал, что Якунин «платил Путину значительные денежные суммы наличными».

Суд счел эту информацию не соответствующей действительности. Права, в публикации опровержения Якунину было отказано.