Сирия сегодня: США требуют у России отречься от Асада, битва за Дейр-эз-Зор

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Сирия, 16 мая. Боевики террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) обстреливают Дейр-эз-Зор. Постоянный представитель Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций призвала Россию признать «ужасы» действий сирийского президента Башара Асада. В Женеве ждут очень острых дискуссий. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Страсти в ООН

Как передает «Газета.ru», постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли призвала Москву «признать ужасы сирийского режима». Об этом говорится в распространенном заявлении постпредства США при ООН.

Согласно посланию, опубликованная Государственным департаментом США, отчетность «по зверствам» в Сирийской Арабской Республике (САР) «ясно показывает», как официальный Дамаск якобы «систематически и жестоко терроризирует свой собственный народ». По словам Хейли, президент Сирии Башар Асад должен понести наказание за свои действия. Более того, по ее мнению, действия сирийского правительства «тяжелым бременем ложатся» на союзников Дамаска: Россию и Иран.

Как отметила Никки Хейли, остальной мир уже признал ужасы действий сирийского правительства. «России пора присоединиться к нам», — добавила она.

Напомним, что 4 апреля текущего года так называемая «умеренная сирийская оппозиция» заявила о 80 жертвах атаки с применением химического оружия в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и 200 раненых. Виновными, не разобравшись в ситуации, заочно назвали официальный Дамаск. В свою очередь сирийское правительство заявило, что никогда не применяло химическое оружие ни против мирных жителей, ни даже против террористов. Более того, весь химический арсенал САР был вывезен из страны под контролем сотрудников ОЗХО.

Соединенные Штаты до сих пор так и не смогли предоставить вразумительных доказательств виновности Сирийской арабской армии, а также не хотят прислушиваться к призывам Москвы провести тщательное расследование. Вместо этого США нанесли ракетный удар по военному аэродрому сирийских войск «Шайрат».

Обстрел Дейр-эз-Зора

Террористы «Исламского государства»* за последние сутки провели серию артиллерийских и минометных обстрелов города Дейр-эз-Зор. Об этом передает официальный сайт организации «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека».

Сообщается, что в результате обстрела боевиков погибли восемь мирных жителей, включая ребенка и трех женщин. Более того, еще 13 человек в настоящий момент находятся в критическом состоянии из-за ранений и травм, полученных во время обстрела. Сильнее всего от атаки террористов пострадали районы Харабеш, Аль-Косур и Аль-Джурах.

Острая дискуссия

По мнению министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова, на дипломатических переговорах по урегулированию сирийского кризиса в Женеве «ожидаются очень острые дискуссии». Он отметил, что на встрече будут обсуждать четыре блока вопросов, связанных с официальным Дамаском, выборами, конституцией, а также борьбой с международным терроризмом. По его словам, по каждому блоку ожидаются очень острые дискуссии, учитывая зачастую непримиримые позиции, которые занимают стороны.

Напомним, что очередной раунд переговоров по Сирии в Женеве стартует во вторник, 16 мая. Стороны должны закрепить успех переговоров в Астане, которые завершились подписанием меморандума о создании на территории САР так называемых зон деэскалации.

* Организация запрещена на территории РФ.