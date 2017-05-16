Донбасс: бойцы ЛНР сбили снимавший передвижение патрулей ОБСЕ беспилотник ВСУ

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Луганск, 16 мая. Ополченцы Луганской народной республики (ЛНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, который снимал передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, с БПЛА «Фантом» также удалось получить видеосъемку.

Марочко утверждает, что управление БПЛА велось с подконтрольной украинским властям территории. Он также выразил мнение, что ВСУ вели наблюдение в районе населенного пункта Пришиб для получения разведывательных данных о маршрутах передвижения автомобилей СММ ОБСЕ и расположении позиций ополченцев.

Напомним, ранее замначальника разведки одной из бригад Народной милиции ЛНР подполковник Александр Слепцов сообщил, что украинские силовики следили за районом подрыва автомобиля миссии ОБСЕ под Луганском с помощью беспилотников.