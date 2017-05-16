Сирия: курды очистили от ИГИЛ деревню вблизи Ракки

В закладки

Скопировать

Ракка, 16 мая. «Сирийские демократические силы» не прекращают наступление на город Ракка, расположенный на севере Сирии, им удалось очистить от экстремистов «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ) еще один населенный пункт. Об этом сообщает во вторник курдское агентство Firat.

По данным агентства, курды освободили от боевиков ИГ* деревню аль-Рашид. В результате наступления многие члены террористической группировки были уничтожены, остальных взяли в плен.

В настоящее время бойцы SDF проводят мероприятия по разминированию деревни.

Three villages liberated by SDF in north Raqqa https://t.co/u94RUDrQLc — Firat News Agency (@anfenglish) May 14, 2017

* Организация запрещена на территории РФ.