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Новости Сирии
Сирия: курды очистили от ИГИЛ деревню вблизи Ракки

Сирия: курды очистили от ИГИЛ деревню вблизи Ракки

9:52  16 Мая 2017
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Сирия: курды очистили от ИГИЛ еще одну деревню вблизи Ракки

Ракка, 16 мая. «Сирийские демократические силы» не прекращают наступление на город Ракка, расположенный на севере Сирии, им удалось очистить от экстремистов «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в РФ) еще один населенный пункт. Об этом сообщает во вторник курдское агентство Firat.

По данным агентства, курды освободили от боевиков ИГ* деревню аль-Рашид. В результате наступления многие члены террористической группировки были уничтожены, остальных взяли в плен.

В настоящее время бойцы SDF проводят мероприятия по разминированию деревни. 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #ракка
Дана Балан
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