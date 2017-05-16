Полиция Рязани ищет рыжеусого педофила, напавшего на ребенка в подъезде

В закладки

Скопировать

Рязань, 16 мая. СК РФ объявил в розыск мужчину, который подозревается в изнасиловании ребенка. Инцидент произошел 15 марта.

По версии следствия, неизвестный мужчина напал на несовершеннолетнюю в районе улицы Островского. Не исключено, что мужчина выслеживал девочку по дороге с уроков, передает «Инфореактор».

Приметы мужчины: на вид 25-30 лет, рост около 170 см, худощавое телосложение, на лице имеются усы рыжего цвета и очки для зрения прямоугольной формы. Мужчина был одет в пальто серого цвета до колен, спортивную шапку черного цвета.