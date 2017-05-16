Донбасс: ВСУ обстреляли 17 населенных пунктов ДНР из артиллерии и танков

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Донецк, 16 мая. Украинская армия почти 30 раз нарушила «режим тишины» при обстрелах территории Донецкой народной республики (ДНР) за минувшие сутки. Соответствующую информацию приводит оперативное командование ДНР.

Как отметил представитель командования, ВС Украины за прошедшие сутки 29 раз нарушили режим прекращения огня. Согласно приведенным данным, ВСУ открывали огонь по 17 населенным пунктам республики. Так, украинские военные применили гранатометы, вооружение БТР и БМП, минометы, танки, артиллерию и стрелковое оружие.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних 24 часов четыре раза нарушили в ЛНР «режим тишины», обстреляв территорию республики.