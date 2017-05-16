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Новости Сирии
Сирия: радикалы возобновили в Дамаске ожесточенные бои между собой

Сирия: радикалы возобновили в Дамаске ожесточенные бои между собой

9:42  16 Мая 2017
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Сирия: радикалы возобновили в Дамаске ожесточенные бои между собой

Дамаск, 16 мая. Радикальные группировки снова начали боевые действия между собой в восточном пригороде столицы Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня сообщает телеканал Аль-Маядин.

Согласно информации телеканала, на протяжении суток были убиты или тяжело ранены более 80 членов бандитских формирований.

Первые ожесточенные боевые столкновения между радикальными группировками в Восточном Дамаске начались в конце предыдущего месяца. 28 апреля за 24 часа были убиты с обеих сторон свыше сотни боевиков.

#сирия #дамаск #радикалы #сар #бои
Дана Балан
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