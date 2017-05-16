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Происшествия
Boeing не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за попавшей в двигатель птицы

Boeing не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за попавшей в двигатель птицы

9:55  16 Мая 2017
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Boeing не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за попавшей в двигатель птицы

Кемерово, 16 мая. Вылет самолета Boeing 737–800 авиакомпании «Аэрофлот» из Кемерово в Москву отложили на 11 часов из-за попадания птицы в двигатель.

Рейс был задержан на 11 часов. Птица попала в двигатель воздушного судна прямо перед вылетом из аэропорта Кемерово. Впрочем, по информации ряда источников, изначально московский рейс был отменен из-за густого тумана. 

Пассажиров Boeing 737–800 должно забрать другое воздушное судно. Вылет лайнера запланирован на два часа дня по московскому времени.

Boeing не смог вылететь из Кемерово в Москву из-за попавшей в двигатель птицы

Ранее стало известно, что в американском штате Нью-Джерси неподалеку от аэропорта Титерборо упал небольшой пассажирский самолет бизнес-класса Learjet 35. 

Катерина Тимошенская
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