Власти Крыма передали Джамале приглашение посетить полуостров

В закладки

Скопировать

Симферополь, 16 мая. Крымские власти пригласили на полуостров певицу Джамалу, победительницу прошлого «Евровидения», сообщил вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов.

Ранее певица, имеющая крымско-татарские корни, заявила, что хочет дать концерт в Крыму, но не может туда приехать даже для визита к больному дедушке.

«Наше (российское) посольство в Киеве передало приглашение ее импресарио», пояснил Мурадов, отметив, что теперь слово остается за самой Джамалой.

Если победительница «Евровидения-2016» действительно переживает за родственника, она обязательно воспользуется возможностью приехать на полуостров. Если же Джамалой управляют какие-то политические подтексты, то она откажется от приглашения крымских властей, уверен Мурадов. Правительство Крыма не строит никаких препятствий и готово оказать певице всяческое содействие, передает «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что украинская певица Джамала, победившая музыкальный конкурс «Евровидение» в прошлом году, выразила желание выступить в Крыму.