Большинство россиян не верят в угрозу ядерного удара КНДР

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Москва, 16 мая. 39% россиян считают реальной угрозу применения Северной Кореей ядерного оружия. В намерения КНДР нанести удар и наличии у страны достаточного для этого потенциала не верят 43% наших сограждан. Соответствующий опрос был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, большая часть респондентов слышала об угрозе ядерного нападения со стороны Северной Кореи в адрес своего соседа по полуострову и Соединенных Штатов — 81%. Из них 51% полагает, что если оружие и будет применено, то, скорее всего, против США. 33% уверены, что Пхеньян направит ядерные ракеты в Сеул. Одновременно 3% опрошенных считают, что КНДР может атаковать Россию.

Кроме того, 50% респондентов уверены, что для России наибольшую угрозу использования ядерного оружия представляют именно Соединенные Штаты. 32% полагают, что применить оружие массового уничтожения может запрещенная в Российской Федерации террористическая группировка «Аль-Каида», передает газета «Известия».

Напомним, как считают в Белом доме, действия КДНР угрожают не только союзникам США, но также России и Китаю.