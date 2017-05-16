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Россия
Россия и Китай создали международную ассоциацию туриндустрии АТР

Россия и Китай создали международную ассоциацию туриндустрии АТР

9:23  16 Мая 2017
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Россия и Китай создали международную ассоциацию туриндустрии АТР

Хабаровск, 16 мая. Представители турбизнеса из Китая и России создали во вторник в Хабаровске Международную ассоциацию туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Ассоциация была учреждена Дальневосточным региональным сообществом туриндустрии (региональное отделение Российского союза туриндустрии) и туристическими властями соседних Хабаровску китайского города Фуюань и провинции Хэйлунцзян.

По словам председателя правления Дальневосточного регионального сообщества туриндустрии Анастасии Степашко, вступить в ассоциацию смогут туристические компании, региональные администрации и сами туристические объекты. 

В ходе первого форума ассоциации в Хабаровске его участники разработают совместный план действий и обменяются информацией о собственных туристических продуктах. Стороны также собираются обсудить совместные проекты по созданию туробъектов на Большом Уссурийском острове, сообщает ТАСС.

Россия и Китай создали международную ассоциацию туриндустрии АТР

Помимо этого, в рамках форума для китайских туркомпаний пройдет презентация туров и направлений, которые может предложить Хабаровский край путешественникам из Поднебесной.

#китай #хабаровск #туризм #атр
Олеся Волкова
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