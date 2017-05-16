ЛНР располагает доказательствами подрыва машины ОБСЕ диверсантами ВСУ

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Луганск, 16 мая. Луганская народная республика располагает доказательствами того, что подрыв автомобиля СММ ОБСЕ в районе Пришиба совершили украинские диверсанты, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

В Народной милиции ЛНР заявили, что располагают видеозаписями уничтожения диверсантами ВСУ автомобиля УАЗ, на котором перемещались члены ДРГ, причастные к теракту под Пришибом.

«На телефоне также присутствуют фотографии с геоданными и переписка, в ходе которой ставится задача на уничтожение транспортного средства, — добавил Марочко. — Указывается, что все группы имели позывной «Грот» по номерам, соответственно».

Ранее сообщалось, что украинские силовики на протяжении последних 24 часов четыре раза нарушили в ЛНР режим тишины, обстреляв территорию республики.