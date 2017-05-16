Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Труп женщины в плаще и тапках нашли на остановке в Петербурге

Труп женщины в плаще и тапках нашли на остановке в Петербурге

9:21  16 Мая 2017
43

Труп женщины в плаще и тапках нашли на остановке в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 мая. Труп неизвестной женщины в тапочках обнаружили на остановке в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Фрунзенскому району. 

Как стало известно ФАН, 15 мая очевидцы сообщили в полицию о том, что на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Будапештская, лежит труп неизвестной женщины, на вид которой около 40 лет. На женщине был коричневый плащ, черные бриджи и домашние тапки.

На голове обнаружена гематома, а также другие телесные повреждения. 

Выясняются все обстоятельства произошедшего. 

#петербург #труп
Дана Балан
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть