Труп женщины в плаще и тапках нашли на остановке в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 мая. Труп неизвестной женщины в тапочках обнаружили на остановке в Петербурге. Об этом сообщает УМВД по Фрунзенскому району.

Как стало известно ФАН, 15 мая очевидцы сообщили в полицию о том, что на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Будапештская, лежит труп неизвестной женщины, на вид которой около 40 лет. На женщине был коричневый плащ, черные бриджи и домашние тапки.

На голове обнаружена гематома, а также другие телесные повреждения.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.