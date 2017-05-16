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Экономика
Цены на нефть продолжают расти после большого скачка

Цены на нефть продолжают расти после большого скачка

9:19  16 Мая 2017
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Цены на нефть продолжают расти после большого скачка

Москва, 16 мая. Цены на нефть продолжают расти после значительного подъема по итогам предыдущей сессии. К 8.24 по мск фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,29% до 51,97 долларов за баррель. WTI подорожала до 49,01 долларов за баррель.

Россия и Саудовская Аравия будут делать все для стабилизации рынка нефти, заявил в Китае министр энергетики России Александр Новак. Страны предложат продлить соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран по ограничению добычи нефти до конца марта будущего года.

Ранее уже сообщалось о возможности продления соглашения, которое было заключено на первое полугодие 2017 года, еще на полгода. Аналитики Goldman Sachs должны поддержать инициативу России и Саудовской Аравии. Они также уверены, что тенденции к подъему цены нефти будут сохраняться еще 10 дней.

#нефть #рост
Алексей Громов
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