Труп без вести пропавшего мужчины обнаружили на берегу Невы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 мая. Под мостом через реку Большая Нева был обнаружен труп мужчины, который числился пропавшим без вести, сообщили источники в правоохранительных органах Северной Столицы.

Тело мужчины было найдено на искусственной насыпи под мостом через Большую Неву. При трупе сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы. Погибший оказался Владимиром Б. 1994 года рождения, который числился пропавшим без вести.

Ранее пришло сообщение о том, что бездыханное тело избитого пенсионера обнаружили в Ленинградской области. Об этом сообщили источники в ОМВД России по Курортному району.