Сгнивший труп висельника нашли в садоводстве в Ленобласти

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 16 мая. Тело повешенного мужчины с признаками гниения было обнаружен в садоводстве в Ленинградской области.

Как стало известно, накануне в полицию поступило сообщение от председателя СНТ «Градостроитель» в Гатчинском районе Ленобласти. По его словам, на втором этаже дома №148 данного СНТ был найден труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, который покончил жизнью через повешение.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.