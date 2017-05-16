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Происшествия
Сгнивший труп висельника нашли в садоводстве в Ленобласти

Сгнивший труп висельника нашли в садоводстве в Ленобласти

9:12  16 Мая 2017
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Сгнивший труп висельника нашли в садоводстве в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 мая. Тело повешенного мужчины с признаками гниения было обнаружен в садоводстве в Ленинградской области.

Как стало известно, накануне в полицию поступило сообщение от председателя СНТ «Градостроитель» в Гатчинском районе Ленобласти. По его словам, на втором этаже дома №148 данного СНТ был найден труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, который покончил жизнью через повешение.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

#ленобласть #труп
Тимур Румянцев
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