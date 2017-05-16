Сгнивший труп висельника нашли в садоводстве в Ленобласти
В закладки
Санкт-Петербург, 16 мая. Тело повешенного мужчины с признаками гниения было обнаружен в садоводстве в Ленинградской области.
Как стало известно, накануне в полицию поступило сообщение от председателя СНТ «Градостроитель» в Гатчинском районе Ленобласти. По его словам, на втором этаже дома №148 данного СНТ был найден труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями, который покончил жизнью через повешение.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
Комментарии