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Общество
Ученые: метеорит, убивший динозавров, упал в худшем из возможных мест

Ученые: метеорит, убивший динозавров, упал в худшем из возможных мест

9:08  16 Мая 2017
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Ученые: метеорит, убивший динозавров, упал в худшем из возможных мест

Лондон, 16 мая. Метеорит, который полностью изменил климат на Земле во времена динозавров, попал в самое худшее из возможных мест, считают ученые.

Если бы «космический гость» упал в каком-нибудь другом месте, то последствия были бы не столь ужасны. Международная группа экспертов изучила область в Мексиканском заливе, в районе которого, как считается, приземлился метеорит.

Ученые: метеорит, убивший динозавров, упал в худшем из возможных мест

По словам ученых, космический объект, диаметр которого достигал 15 км, упал в неглубокие воды в местах образования при испарении подземных озер гипсового камня. Падение метеорита привело к выбросу большого количества серы в атмосферу Земли, передает BBC.

Ученые: метеорит, убивший динозавров, упал в худшем из возможных мест

После катастрофы температура поверхности Земли сильно упала, уничтожив пищу, которой в то время питались динозавры.

#динозавры #метеорит
Алексей Громов
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