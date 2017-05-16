Пенсионера забили до смерти в квартире под Петербургом

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Санкт-Петербург, 16 мая. Бездыханное тело избитого пенсионера обнаружили в Ленинградской области. Об этом сообщает ОМВД России по Курортному району.

Как стало известно ФАН, в прошедший понедельник в 23.50 в Сестрорецке в своей квартире, расположенной на улице Воскова, с гематомами лица обнаружен труп пенсионера 1946 года рождения.

Труп направлен в морг для выяснения точной причины смерти.

Выясняются подробности случившегося.