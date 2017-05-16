Канадские бобры построили гигантскую плотину, видимую из космоса

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Оттава, 16 мая. Канадские ученые разглядели на снимках земной поверхности из космоса огромную пустошь на расстоянии не менее 80 км от ближайшего человеческого жилья, которая располагалась в лесном массиве. Специалисты выяснили, что в этом месте деревья были повалены бобрами, которые строили плотину.

Так, ширина вырубки составила примерно до 15 км, длина около одного. Первоначально рассматривалась версия, что жук-короед и есть главная причина, по которой гибнет лес. Данный район обследовали исследователи. Выяснилось, что именно бобры возвели в этом болотистом месте в лесах Северной Альберты плотину. Ученые решили, на создание плотины у хвостатых строителей ушло не менее 40 лет.

Напомним, ранее ученые выразили мнение, что метеорит, который полностью изменил климат на Земле во времена динозавров, попал в самое худшее из возможных мест.