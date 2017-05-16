Канадские бобры построили гигантскую плотину, видимую из космоса
Оттава, 16 мая. Канадские ученые разглядели на снимках земной поверхности из космоса огромную пустошь на расстоянии не менее 80 км от ближайшего человеческого жилья, которая располагалась в лесном массиве. Специалисты выяснили, что в этом месте деревья были повалены бобрами, которые строили плотину.
Так, ширина вырубки составила примерно до 15 км, длина около одного. Первоначально рассматривалась версия, что жук-короед и есть главная причина, по которой гибнет лес. Данный район обследовали исследователи. Выяснилось, что именно бобры возвели в этом болотистом месте в лесах Северной Альберты плотину. Ученые решили, на создание плотины у хвостатых строителей ушло не менее 40 лет.
Напомним, ранее ученые выразили мнение, что метеорит, который полностью изменил климат на Земле во времена динозавров, попал в самое худшее из возможных мест.